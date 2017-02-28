Площадь в Вашингтоне предложили назвать именем Бориса Немцова

Американский сенатор Марко Рубио выдвинул законопроект о переименовании территории напротив посольства России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова – убитого российского оппозиционного политика. Об этом 28 февраля сообщает Радіо Свобода.

«Создание« Площади Бориса Немцова» будет постоянно напоминать путинскому режиму и россиянам, что диссидентские голоса продолжают жить, и борцов за свободу нельзя заставить молчать», – говорится в заявлении Рубио.

Сенатор выступил со своим заявлением 27 февраля, в день второй годовщины со дня убийства Немцова возле Кремля. Марко Рубио отметил, что политик был одним из критиков Путина, а российский режим подавляет любую оппозицию.

Для того, чтобы законопроект Рубио стал законом, его должны одобрить обе палаты Конгресса и подписать президент Дональд Трамп.

По убийству Немцова судят пятерых подозреваемых, но его родственники убеждены, что убийцы выполняли указания представителей российской власти.

15 тысяч россиян вышли в Москве на марш 27 февраля, чтобы почтить память Немцова и призвать к справедливости. Тысячи людей вышли на подобные акции в других городах России и мира.