Защита крымчанина Абилева обжаловала вынесенный ему приговор

Защита крымчанина Ридвана Абилева, осужденного на 7 лет лишения свободы за организацию незаконного пересечения государственной границы, обжаловала приговор в Апелляционном суде Винницкой области. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил адвокат Абилева Владимир Саушкин.

«Подали жалобу, на 3 марта назначено рассмотрение. Обжаловали, поскольку не было представлено доказательств вины моего подзащитного. По эпизоду, где было какое-то подобие доказательств, его оправдали, а по тому, где вообще никаких доказательств – осудили», – отметил адвокат.

Саушкин добавил, что также основанием для обжалования приговора было нарушение правил подследственности.

«Инкриминируемое Абилеву правонарушение должна расследовать полиция, а расследовала Служба безопасности Украины», – добавил он.

СБУ обвинила 30-летнего экс-бойца добровольческого батальона «Крым» Абилева в организации незаконного перемещения нелегальных мигрантов через государственную границу Украины. До оглашения приговора Абилев находился на свободе под залогом в 121 тысячу гривен. Абилев не имеет статуса участника боевых действий, известно, что он участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Добровольческий батальон «Крым», сформированный из крымских татар, участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, а затем был расформирован.