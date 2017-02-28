В Крыму планируют построить консервный завод и тепличный комплекс

На территории сельского поселения Александровское Красногвардейского района в 2017-2019 годах планируют построить два два крупных предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Красногвардейского района Крыма.

«АО «Крымская фруктовая компания» запланировала строительство фруктохранилища, рассчитанного на хранение более 30 тыс тонн продукции и создание более 200 рабочих мест. В рамках данного проекта также запланировано строительство консервного завода. Второй крупный проект, который будет реализован в Александровском поселении – это строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей общей площадью около 23 гектаров», – отметили в пресс-службе.

По словам российского главы района Романа Шантаева, эти проекты увеличат налоговые поступления, создадут дополнительные рабочие места и перспективу строительства нового жилья. Также они привлекут молодежь для работы и постоянного проживания в селе.