Россия: в Москве полиция проводит обыск в квартире правозащитницы Зои Световой

В Москве, сотрудники полиции проводят обыск в доме правозащитницы и журналистки «Открытой России» Зои Световой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее адвокат Анна Ставицкая.

«В квартире Зои примерно 10 человек и следователь СКРФ. Обыск в рамках дела по обвинению Ходорковского, возбужденного 20 июня 2003 года по фату хищения средств у государства», – написала адвокат.

В конце 2015 года сотрудники Следственного комитета России обыскали квартиры минимум 10 сотрудников созданного Михаилом Ходорковским движения «Открытая Россия». В управлении Следкома свои действия тогда объясняли расследованием по делу ЮКОСа, которое было возбуждено еще в 2003 году.

Зоя Светова также активно отслеживает положение дел с украинскими политическими заключенными, которые находятся в заключении в России. Она призывала Россию помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.