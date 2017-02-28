В Симферополе с уличной рекламы учат «инновационной» журналистике

На площади Симферополя появились несколько ситилайтов с портретами и цитатами сотрудников сетевого издания «Молодежная республика Крым», которые таким образом рекламируют свой «инновационный» крымский проект для молодежи «Молодежный корреспондент». Об этом 28 февраля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Задача журналиста – не критиковать власть, а найти общее решение проблемы, которое устраивало бы все стороны»,– заявил заместитель редактора издания Эльшан Мамедов.

«Молодежная республика Крым» была зарегистрирована в ноябре 2016 года. Учредитель издания – МОО ( молодежная общественная организация) «Крымволонтер». Ее президентом является молодой человек Матвей Бухаров, в размещенной в соцсетях краткой биографии которого отмечено главное «трудовое» достижение – «работа на транспортных узлах» Москвы во время Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году. А еще участие в акциях «Ночь в музее» и «Георгиевская ленточка».