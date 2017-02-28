«Крымэнерго» планирует построить дополнительную ЛЭП возле Симферополя

Предприятие «Крымэнерго» намерено построить дополнительную линию электропередачи мощностью 10 кВ от подстанции «Кубанская» для запитывания Каменского массива Симферополя. Об этом крымскому провластному ресурсу «Крыминформ» сообщили на предприятии в ответ на информационный запрос.

«Среди рассматриваемых мероприятий, призванных существенно улучшить энергоснабжение Каменского массива, одним из наиболее вероятных является строительство дополнительной линии 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Кубанская». Строительство этой воздушно-кабельной линии длиной пять километров позволит закольцевать электроснабжение массива, что сделает его более надежным и даст возможность в случае возникновения аварийных ситуаций оперативно перезапитать потребителей», – отметили в «Крымэнерго».

Сроки выполнения проектных работ и источники финансирования пока не известны. На данный момент подготовлено техническое задание.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.