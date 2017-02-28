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Новости

«Крымэнерго» планирует построить дополнительную ЛЭП возле Симферополя

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Предприятие «Крымэнерго» намерено построить дополнительную линию электропередачи мощностью 10 кВ от подстанции «Кубанская» для запитывания Каменского массива Симферополя. Об этом крымскому провластному ресурсу «Крыминформ» сообщили на предприятии в ответ на информационный запрос.

«Среди рассматриваемых мероприятий, призванных существенно улучшить энергоснабжение Каменского массива, одним из наиболее вероятных является строительство дополнительной линии 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Кубанская». Строительство этой воздушно-кабельной линии длиной пять километров позволит закольцевать электроснабжение массива, что сделает его более надежным и даст возможность в случае возникновения аварийных ситуаций оперативно перезапитать потребителей», – отметили в «Крымэнерго».

Сроки выполнения проектных работ и источники финансирования пока не известны. На данный момент подготовлено техническое задание.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

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