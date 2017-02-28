ФСБ перенесла встречу с Ильми Умеровым

Российская Федеральная Служба Безопасности в Крыму перенесла встречу, назначенную на вторник, 28 февраля, с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерововым.

Как сообщил Умеров на своей странице в Фейсбуке, перенос встречи инициирован стороной защиты.

«Назначенная на сегодня встреча в ФСБ, по просьбе адвокатов Курбединова и Семедляева перенесена на завтра, 1 марта в 15 час. Место встречи - бульвар Франко...», – написал он.

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов. Список размещен на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Умеров там числится под номером 5826.