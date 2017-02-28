Жителям Евпатории пообещали новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В рамках реализации российской государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Евпатории должны построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«По проекту это двухэтажное здание будет примыкать к Дворцу спорта. Между ними сделают специальный переход. ФОК оборудуют с учетом особенностей стандартов доступности для маломобильных групп населения. Здесь будет универсальный спортивный зал с трибунами на 300 мест, комнаты отдыха для персонала, раздевалки, душевые, тренерские комнаты, тренажерный зал и многое другое», – отметили в ведомстве.

В начале января сообщалось, что в Симферополе сносят спорткомплекс общества «Динамо» вместе с бассейном. Подконтрольные России крымские власти объявили о начале реконструкции комплекса «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Крым-Спорт» – базы физкультурно-спортивного общества «Динамо», «национализированной» после российской аннексии Крыма.