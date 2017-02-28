Директор «Херсонеса» отрицает конфликт с Московским патриархатом

Российский директор историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова, отрицает наличие конфликта музея с Крымской и Симферопольской епархией в аннексированном Крыму. Об этом Мельникова заявила 28 февраля на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня», сообщают «РИА Новости Крым».

«Чисто территориально музей должен находиться в непосредственной близости от наследия, которое он хранит. Сегодняшняя ситуация позволяет нам совершенно мирно сосуществовать с епархией. Месяц назад мы подписали соглашение с епархией. Взаимопонимание есть», – заявила Мельникова.

По ее словам, в соответствии с российским законом епархия имеет возможность обращаться в подконтрольное Кремлю Росимущество с просьбой передачи объектов, однако для этого необходим весь пакет документов, подтверждающих первоначальное право на данный объект.

«Пакет документов, который был собран, был не полным. Даже если здание церковного значения, надо иметь документ, который подтверждает, что оно первоначально принадлежало монастырю. Далеко не все объекты, перечисленные в прошении, были изначально построены для нужд Владимирского монастыря», – рассказывает директор «Херсонеса Таврического».

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Крымской и Симферопольской епархии Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.