В России за пикеты у здания ФСБ арестован активист «Яблока»

В российском Ставрополе суд на трое суток арестовал руководителя местного отделения «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро по обвинению в организации одиночных пикетов у здания регионального управления Федеральной службы безопасности России.

В знак протеста Бобро объявил голодовку, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Пикеты у здания российской ФСБ в Ставрополе прошли 18 февраля. Активисты требовали прекратить оказываемое со стороны сотрудников спецслужбы давление на организаторов согласованной с властями акции памяти Бориса Немцова.

21 и 22 февраля участники одиночных пикетов были задержаны. В отношении двух из них – Кирилла Бобро и Ивана Танского – были составлены протоколы об организации несогласованного мероприятия.

Как сообщает Радио Свобода, во вторник Бобро был арестован, Ивана Танского отпустили.