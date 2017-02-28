Чубаров в Женеве призвал заставить Россию сесть за стол переговоров по Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Россию нужно «заставить» сесть за стол переговоров по обсуждению вопросов ее ухода из полуострова. С таким заявлением Чубаров выступил 28 февраля на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит с 27 февраля по 3 марта в Женеве.

«Не следует терять время в создании международной площадки по деоккупации Крыма и восстановлению прав крымскотатарского народа. Надо заставить Россию сесть за стол переговоров по обсуждению вопросов ее ухода из Крыма», – процитировал Чубаров в Фейсбуке свое выступление в Женеве.

В рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит с 27 февраля по 3 марта в Женеве, украинские парламентарии проводят мероприятие, на котором обсуждают положение с правами человека в аннексированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Женеве обратился к международному сообществу с просьбой заставить Россию выполнять обязательства и отметил, что Украина будет бороться за украинский Крым и людей, которые там живут.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».