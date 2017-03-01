В Керчи на предпринимателей возбудили дело за завышение цен на детское питание

В Керчи подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма возбудила три административных дела в отношении предпринимателей из-за завышения цен на детское питание. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в магазинах «Тема», «Дружба плюс», «Ольга» не соблюдались требования относительно предельных размеров торговых надбавок к ценам на продукты детского питания, включая пищевые концентраты. В частности, превышение предельных размеров розничных торговых надбавок на продукты данной категории до 18 процентов», – говорится в сообщении.

По результатам проверки назначенный Россией прокурор города возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП России (нарушение порядка ценообразования), отметили в пресс-службе.

Предпринимателям вынесли прокурорские представления, размеры розничных торговых надбавок на продукты детского питания откорректированы, подчеркнули в ведомстве.

Накануне заместитель главы Министерства промышленной политики подконтрольного Кремлю правительства Крыма Ян Латышев заявил, что во всех объектах розничной торговли на полуострове «ценовая ситуация стабильная».