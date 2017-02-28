Рассмотрение апелляции задержанных в Каменке крымчан перенесли на среду

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма во вторник, 28 февраля, отложили заседание по рассмотрению апелляционных жалоб активистов, которые снимали на видео обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева и были арестованы на 5 суток.

Как сообщил Крым.Реалии журналист Радио Свобода, заседание по Марлену Мустафаеву, Осману Арифмиметову, Алиму Каримову и трем другим крымчанам перенесли на среду 1 марта в связи с вызовом свидетелей.

21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».