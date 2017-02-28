Военная прокуратура Украины направила в суд дело по начальнику береговых войск Черноморского флота России

Военная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу в отношении начальника береговых войск Черноморского флота России Александра Острикова и отправила его в суд. Об этом 28 февраля сообщает Цензор.НЕТ.

По словам военного прокурора Руслана Кравченко, ведомство составило обвинительный акт в отношении Острикова.

«Управление по расследованию преступлений против основ нацбезопасности Украины Главной военной прокуратуры ГПУ завершило специальное досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению гражданина России Острикова Александра Леонтьевича (начальник Береговых войск Черноморского флота России) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ», – сообщил Кравченко.

На официальном сайте Военной прокуратуры Украины на данный момент этой информации нет. Крым.Реалии пытаются связаться с военным прокурором Русланом Кравченко.

22 февраля, Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал фамилии российских военных, которые «координировали операцию по захвату Крыма». В списке, предоставленном Петренко, присутствует начальник береговых войск ЧФ России, генерал-майор Александр Остриков.

По словам Петренко, украинский Минюст собрал доказательства российского участия в незаконной аннексии Крыма, которые добавлены в иск для Европейского суда по правам человека, однако не всю информацию он может обнародовать сейчас.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».