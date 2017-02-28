После совещания у Медведева, Аксенов заявил о необходимости привлекать инвестиции в Крым

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов принял участие в совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева, в рамках которого обсудили вопросы, связанные с финансированием российских регионов и аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского правительства 28 февраля.

Как сообщается, Дмитрий Медведев, говоря о финансировании и межбюджетных отношениях, признал, что «сложностей хватает у всех».

«Территории у нас очень разные, тема финансов и бюджетной обеспеченности затрагивает все регионы. В целом, сложностей сегодня хватает у всех. Тем более что за последнее время в бюджетной сфере и в межбюджетных отношениях появилось довольно много новаций», – сказал премьер-министр России.

Медведев подчеркнул, что «многие регионы по-прежнему сильно зависят от помощи федерального бюджета» и отметил, что регионам необходимо привлекать частные инвестиции.

Комментируя это высказывание, российский глава Крыма Сергей Аксенов отметил на своей странице в Фейсбуке, что Крыму надо «стремиться к наращиванию своих мощностей» и привлекать инвестиции на территорию полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».