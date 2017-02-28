В Крыму стремятся уничтожить идентичность украинцев и крымских татар – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю власти стремятся уничтожить идентичность украинцев и крымских татар. С таким заявлением Климкин выступил 28 февраля на сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит с 27 февраля по 3 марта в Женеве.

«На сегодняшний день 10 тысяч были убиты и более 22 тысяч получили ранения на Донбассе, а Крым стал «серой зоной», омраченной несправедливостью, террором и репрессиями. Оккупационные власти совершают систематические нарушения прав человека, и они стремятся уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова – крымских татар», – цитирует Климкина пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит с 27 февраля по 3 марта в Женеве, украинские парламентарии запланировали мероприятие, на котором обсудят положение с правами человека в аннексированном Крыму.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».