В России пришли с обыском к правозащитнице Абдуллаевой

В России сообщают об обыске у координатора проекта «Гулагу.нет» Елены Абдуллаевой. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на основателя портала Владимира Осечкина.

Как сообщил Осечкин в Фейсбуке, в квартиру к Абдуллаевой, экс-члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы и координатору Gulagu.net, пришли следователи.

Абдуллаева – российская правозащитница, состояла в рядах Общественной наблюдательной комиссии Москвы, но осенью прошлого года не была переизбрана в ее новый состав. Абдуллаева – координатор общественного проекта против коррупции и пыток в России Gulagu.net.

Утром 28 февраля стало известно, что сотрудники спецслужб обыскивают квартиру еще одного бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зои Световой.