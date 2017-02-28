В Крыму суд оставил под стражей фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Алимова и Джеппарова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 28 февраля оставил постановление Киевского районного суда Симферополя о продлении меры пресечения фигурантам «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Рефату Алимову и Арсену Джеппарову без изменения. Об этом Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода.

В начале ноября крымский адвокат Эдем Семедляев сообщал, что обвиняемым по делу «Хизб ут-Тахрир» Рефату Алимову и Арсену Джеппарову назначили принудительную психиатрическую экспертизу.

Фигуранты «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».