В Севастополе ужесточают продажу алкоголя

В Севастополе ужесточают правила продажи алкоголя, сообщает 28 февраля пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

Как сообщается, проект изменений в закон города о регулировании розничной продажи алкогольной продукции, депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя приняли во втором чтении.

Изменения предусматривают дополнительное ограничение времени, мест и условий розничной продажи спиртного. Предполагается, что в Севастополе начнет действовать запрет на продажу алкогольной продукции с 22.00 до 11.00 в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, пристроенныхк ним помещениях. Запрет также распространяется на продажу алкоголя с 22.00 до 08.00 «в заведениях общественного питания, в которых меньше шести столов на 24 места».

Проект закона также предусматривает запрет на продажу алкоголя в день последнего звонка в школах, а также в российские праздники День защиты детей, День молодежи, Всероссийский день трезвости, Международный день студентов и праздник первого звонка.

24 января 2017 года в Севастополе поддержали в первом чтении законопроект, которым вносятся новые ограничительные поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе».

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в городе. Так руководитель общественной организации сторонников партии «Единая Россия» и член общественной палаты Севастополя Ольга Дронова назвала его «бредовым» и ограничивающим права предпринимателей. Она также обвинила городские власти в нарушении процедуры общественной экспертизы законодательного акта.