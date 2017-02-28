В Amnesty International назвали обыск у Зои Световой в России «очень тревожным событием»

Директор Amnesty International в России Сергей Никитин 28 февраля назвал обыск квартиры журналистки, правозащитницы Зои Световой «очень тревожным событием». По словам Никитина, Светова является одним из наиболее уважаемых журналистов и правозащитников, и совершенно не ясно, как она может быть связана с уголовным расследованием в отношении ЮКОСа.

«Этот обыск является вопиющей попыткой вопрепятствовать ее законной работе в качестве журналиста и предупреждением для нее и других, связанных с работой в области прав человека и независимой журналистики в России», – заявил Никитин.

Зоя Светова ранее работала в организации «Репортеры без границ» и в «Фонде Сороса» в России.

Обыск проводился 12 офицерами из Следственного комитета России, который занимается расследованием серьезных преступлений.

В декабре 2016 года сотрудники Следственного комитета России провели обыски в квартирах семи сотрудников «Открытой России», а также в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Следственный комитет утверждает, что ищет доказательства отмывания денег руководителями ЮКОСа, которые связаны с Михаилом Ходорковским.