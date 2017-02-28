Семена: надеемся, что судебный процесс будет проходить бесконфликтно

Крымский журналист, автор Радiо Свобода Николай Семена выразил надежду на то, что судебный процесс по его делу в Крыму будет «проходить бесконфликтно». Об этом он заявил в комментарии корреспонденту Радио Свобода 28 февраля.

«У нас есть основания надеяться на то, что процесс будет проходить так же бесконфликтно и с конкретным рассмотрением всех вопросов», – подчеркнул крымский журналист.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 28 февраля закончилось предварительное судебное заседание по делу крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены.

Адвокат Андрей Сабинин подал ходатайство о возвращении дела для исправления ошибок следствия. Главные претензии предъявлялись к лингвистической экспертизе. По мнению адвоката, эксперт давал юридическую оценку тексту Николая Семены, что является недопустимым.

Следующее заседание по существу назначено на 14 часов 20 марта.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.