США: Трамп обвинил Обаму в некоторых политических протестах

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, за частью протестов против его власти по всей стране стоит предыдущий президент Барак Обама и «его люди».

Как заявил Трамп в телеинтервью на телеканале Fox News, которое обнародовали во вторник 28 февраля, он также считает, что сторонники Обамы стоят и за утечками информации из Белого дома, которые происходят в последнее время и освещают деятельность новой администрации в неприятном свете.

«Я понимаю, что это политика. И то, что он (Обама – ред.) Стоит за всем этим, – это тоже политика. И это, наверное, будет продолжаться», – сказал Трамп.

Комментариев Барака Обамы по поводу этого заявления пока нет.

Действия Дональда Трампа на посту президента США вызвали одобрение одной части американских политиков и общественности, и резкую критику остальной части, а также массовые акции протеста. С критикой нового президента выступал и Барак Обама, хотя обычно в США бывшие президенты воздерживаются от критики своих преемников.