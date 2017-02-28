Российские компании заходят в Крым под давлением – эксперт

В развитие аннексированного Крыма вкладывают деньги российские компании, которые оказались под давлением руководства России, заявил в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 28 февраля глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.

«Говорить об инвестиционном рынке на полуострове преждевременно, мягко говоря. Об этом речь в принципе не идет. Можно говорить о том, что определенные российские компании под условием того, что на них надавят, будут вкладывать деньги в экономику полуострова, такое в России практикуется… Внутрироссийские инвестиции на полуострове существуют, существует бюджетное финансирование объектов инфраструктуры. Об инвестиционном климате, как таковом, речь сейчас не идет», – сказал Стародубов.

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В Сочи 27 февраля стартовал Российский инвестиционный форум. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, в понедельник, 27 февраля, в рамках форума было подписано четыре инвестиционных соглашения на сумму около 11 миллиардов рублей. Во вторник, 28 февраля, в Крыму заявили про еще два соглашения о сотрудничестве: с Тамбовской и Нижегородской областями соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».