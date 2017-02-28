В Ялте чиновники проверили город на доступность для инвалидных колясок

В Ялте комиссия из работников подконтрольной Кремлю городской администрации провела рейд для проверки города на доступность для инвалидных колясок. Как показал эксперимент, проведенный в рамках мероприятия, с нижней части городской набережной нельзя заехать на инвалидной коляске на верхний уровень набережной, сообщает 28 февраля корреспондент Крым.Реалии.

По словам крымчанина Максима Журавлева, который принял участие в эксперименте, покрытие городской набережной пригодно для инвалидных колясок, но наличие непреодолимых преград недопустимо.

Журавлев проехал на своей электрической коляске от памятника Ленину по нижней набережной Ялты, пока коляске не преградила путь лестница без пандуса и перил. В результате с помощью мамы, сопровождавшей его в рейде, крымчанин поднялся по лестнице, а тяжелую коляску пришлось заносить на руках двум мужчинам.

«В целом, набережная для передвижения вполне доступна – там, где можно проехать. Качество покрытия вполне пригодное. Но вы видели, что я уперся в непреодолимую преграду в конце – если бы не было рядом людей, которые помогли мне подняться по лестнице и подняли коляску, пришлось бы ехать назад. Такая же ситуация была бы, если бы мне встретилось препятствие или яма, которые я не смог бы объехать», – рассказал Максим Журавлев.

Ежемесячный рейд по оценке приспособленности городской инфраструктуры для малоподвижных категорий граждан комиссия проводит в разных районах Ялты.

Материалы по итогам проверки направляют в департамент по вопросам ЖКХ ялтинской городской администрации.