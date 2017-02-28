Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Ялте чиновники проверили город на доступность для инвалидных колясок

Человек в инвалидной коляске на набережной в Ялте, 28 февраля 2017 год

Человек в инвалидной коляске на набережной в Ялте, 28 февраля 2017 год

Смотреть комментарии

В Ялте комиссия из работников подконтрольной Кремлю городской администрации провела рейд для проверки города на доступность для инвалидных колясок. Как показал эксперимент, проведенный в рамках мероприятия, с нижней части городской набережной нельзя заехать на инвалидной коляске на верхний уровень набережной, сообщает 28 февраля корреспондент Крым.Реалии.

По словам крымчанина Максима Журавлева, который принял участие в эксперименте, покрытие городской набережной пригодно для инвалидных колясок, но наличие непреодолимых преград недопустимо.

Журавлев проехал на своей электрической коляске от памятника Ленину по нижней набережной Ялты, пока коляске не преградила путь лестница без пандуса и перил. В результате с помощью мамы, сопровождавшей его в рейде, крымчанин поднялся по лестнице, а тяжелую коляску пришлось заносить на руках двум мужчинам.

Максим Журавлев участвует в эксперименте на набережной Ялты

Максим Журавлев участвует в эксперименте на набережной Ялты

«В целом, набережная для передвижения вполне доступна – там, где можно проехать. Качество покрытия вполне пригодное. Но вы видели, что я уперся в непреодолимую преграду в конце – если бы не было рядом людей, которые помогли мне подняться по лестнице и подняли коляску, пришлось бы ехать назад. Такая же ситуация была бы, если бы мне встретилось препятствие или яма, которые я не смог бы объехать», – рассказал Максим Журавлев.

В Ялте провели рейд на доступность набережной для инвалидных колясок (видео)
пожалуйста, подождите
0:00:32
0:00:00 /0:00:32
Загрузить

Ежемесячный рейд по оценке приспособленности городской инфраструктуры для малоподвижных категорий граждан комиссия проводит в разных районах Ялты.

Материалы по итогам проверки направляют в департамент по вопросам ЖКХ ялтинской городской администрации.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG