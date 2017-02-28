Российский эксперт: единственная возможность развития Крыма – дотации

В условиях санкций Крым сможет развиваться исключительно за счет прямых дотаций из российского бюджета. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 28 февраля высказал доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Костяев.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F309985582&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Имеются санкции против Крыма, и Дональд Трамп их не снимет, это ясно. На разных уровнях администрация Трампа заявляла, что условием снятия санкций с Крыма будет возвращение его в Украину. В Москве никто на это не пойдет – в конституции уже записано, что Крым – субъект Федерации. Единственная возможность развития Крыма – это прямые вливания из федерального бюджета», – сказал Костяев.

Российский эксперт также отметил, что Россия не будет делать из Крыма «инвестиционную витрину». Костяев привел в пример севастопольский морской порт, который так и не заработал в полную силу после аннексии полуострова.

«Я слежу за несколькими компаниями, которые оказались под крымскими санкциями. Нескольким компаниям была оказана некоторая помощь, но, например, предприятие «Севастопольский морской порт» в связи с тем, что суда под европейскими флагами сюда не могут заходить, там на 90% упал грузооборот, предприятие находится в очень плохом состоянии. Этому предприятию какой-то массированной помощи ни местные власти, ни Москва не оказывают», – подчеркнул Костяев.

В Сочи 27 февраля стартовал Российский инвестиционный форум. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, в понедельник, 27 февраля, в рамках форума было подписано четыре инвестиционных соглашения на сумму около 11 миллиардов рублей. Во вторник, 28 февраля, в Крыму заявили про еще два соглашения о сотрудничестве: с Тамбовской и Нижегородской областями соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».