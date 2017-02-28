Крым получил более 90% средств по «Федеральной целевой программе» за 2017 год – Минэкономразвития России

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров утверждает, что Крым и Севастополь «уже получили 61 млрд рублей на объекты «Федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года» из 64,5 млрд рублей, запланированных на этот год». Об этом сообщает 28 февраля «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

«Уже на сегодняшний день практически весь объем средств, который предусмотрен… доведен до одного и другого субъекта. Из 64,5 млрд руб доведен 61 млрд руб. Порядка 3 млрд руб (которые не доведены) – объекты, по которым нет готовности инвестиционных проектов, либо объекты не вышли с экспертизы», – сказал Назаров.

По его словам, в этом году планируется ввести порядка 170 объектов «Федеральной целевой программы».

22 февраля назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов на заседании подконтрольного России парламента Крыма заявил, что «чиновники дирекции, которая занималась вопросами реализации «Федеральной целевой программы», не справились с поставленными задачами».

Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Олег Казурин, курировавший вопросы реализации «Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя» был задержан 14 февраля. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. Российский Следком Крыма заявляет, что за эти деньги чиновник обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен вице-премьером крымского правительства 19 января 2016 года. Он был уволен по инициативе российского главы полуострова Сергея Аксенова в конце прошлого года «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей».

«Федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя» рассчитана до 2020 года, документ был составлен российским правительством в 2014 году, после аннексии полуострова.