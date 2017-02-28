Президент США Дональд Трамп впервые выступит в американском Конгрессе, сообщает 28 февраля «Голос Америки», издание будет осуществлять трансляцию обращения американского президента с переводом на русский язык, смотреть трансляцию можно на сайте Крым.Реалии.

Представители Белого дома заявили, что выступление президента Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса США «будет нацелено на решение реальных проблем реальных людей».

За день до выступления, стало известно о планах по значительному увеличению (на $ 54 млрд) военных расходов США.

Президент США заявил, что первый федеральный бюджет, принятый при его президентстве, будет сфокусирован на «общественной и национальной безопасности». Также планируется уменьшить расходы на внутренние программы и иностранную помощь.