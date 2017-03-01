Радио Крым.Реалии: О чем молчат недовольные крымчане

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о митингах в Крыму. Несмотря на то, что местные власти практически не дают разрешений на проведение протестных митингов, в Крыму они все-таки проходят. Последний случай – митинг педагогов в Симферополе 20 февраля. Обещание поднять пенсии и зарплаты в бюджетной сфере было одним из основных. Почему три года спустя бюджетники митингуют против низких зарплат? Против чего еще протестуют крымчане?

На эти вопросы ответят крымский общественный активист Илья Большедворов и бывший глава Верховного совета Крыма, лидер Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org