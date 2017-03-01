Дональд Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп впервые выступил перед конгрессменами и сенаторами на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Это была программная речь, в которой президент Трамп очертил задачи своего президентства и призвал американцев к единству.

Одной из основных стала тема проблем, испытываемых средним классом в связи с глобализацией и сокращением производства в стране. Как и прежде, президент США пообещал поставить во главу угла интересы американцев. Он объявил о намерении принять специальный закон предусматривающий масштабное финансирование строительства объектов инфраструктуры, Трамп пообещал установить более справедливые отношения с иностранными торговыми партнерами.

Глава Белого дома предложил радикально перестроить систему иммиграции в Соединенные Штаты – следовать примеру других западных стран и в будущем допускать в страну иммигрантов, обладающих профессиональными навыками и способными обеспечить себя и свою семью. Он также вновь заявил о необходимости отозвать и заменить закон о доступном медицинском обеспечении, так называемый закон Обамы, законом благодаря которому будет снижена стоимость страхования и тем самым оно будет доступно каждому.

Дональд Трамп уделил сравнительно немного места в своей речи международным отношениям. Он подчеркнул, что США намерены укрепить свое лидерство в мире, основанное на общих интересах западного сообщества. Он выделил важность союза НАТО в поддержании безопасности, но вновь призвал союзников вносить более ощутимый вклад в обеспечение международной безопасности, в том числе, финансируя НАТО. Трамп пообещал стереть с лица Земли террористическую группировку ИГИЛ. В своей речи он не упомянул Россию, Сирию или Ирак.

После выступления перед обеими палатами Конгресса возможна поездка Трампа по стране, сообщили некоторые СМИ. В течение недели глава Белого дома, будет разъяснять жителям разных штатов свои планы. Однако график такой поездки пока не обнародован.