В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя по-прежнему недовольны качеством работ по реконструкции центральных улиц города. Подрядчик не укладывается в срок, а претензии к переделанной работы остаются.

Так подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Игорь Лукашев и российский глава администрации города Геннадий Бахарев во время осмотра работ подрядчика, 28 февраля, выразили недовольство качеством монтажа ливневой канализации и укладки плитки.

«У администрации города имеется много замечаний, как в части мест, где работы по ранее выявленным нарушениям проводились, так и там, где ремонтные бригады к работе еще не приступали», – сообщается на сайте нынешней городской администрации.

Бахарев отметил, что в будущем российская администрация города не намерена сотрудничать с данным предприятием-подрядчиком, а качество проведения работ он будет контролировать ежедневно.

Представитель фирмы-подрядчика заверил, что в течении марта текущего года все озвученные замечания будут устранены.

В Симферополе рабочие подрядной строительной компании ООО «Крым-Девелопмент» заменяют и перекладывают новую тротуарную плитку после ими же капитально отремонтированного накануне дорожного покрытия на улицах Карла Маркса и Пушкина.

На реконструкцию из городского бюджета выделено около 180 миллионов рублей. 25 февраля бывший прокурор Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации Симферополя и подрядчика, которые провели некачественную реконструкцию центра города, будет в конце февраля – начале марта. В январе она обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о некачественной реконструкции центра Симферополя.