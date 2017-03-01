Трамп в обращении к Конгрессу США отметил важность НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о решительной поддержке НАТО и призвал к значительному увеличению финансирования военных. Об этом он сказал 28 февраля на совместном заседании обеих палат Конгресса.

«Но наши партнеры (по НАТО – КР) Должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, основываясь на наших очень откровенных дискуссиях, они начинают делать именно это. На самом деле, я могу вам сказать, что это очень хорошо», – указал президент США.

Трамп повторил много предвыборных обещаний, утверждая, что американские рабочие страдают от переноса производств за пределы США, расходы на здравоохранение стремительно увеличиваются, инфраструктура разрушается, а количество преступлений, совершенных иммигрантами, растет.

Также президент США повторил свой призыв уничтожить «радикальный исламский терроризм», в частности, группировка «Исламское государство».

Во время избирательной кампании в прошлом году заявления Трампа позволяли предполагать, что он подвергает сомнению центральное положение договора НАТО – нападение на одного члена альянса будет рассматриваться как нападение на всех. Это обеспокоило многих членов оборонного союза.