Отставку главного архитектора Симферополя суд признал незаконной

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя признал незаконным увольнение бывшего главного архитектора города Эрнста Мавлютова, об этом в Фейсбуке написал его адвокат Жан Запрута.

Как сообщает «Российская газета», судья Эвелина Федоренко провела несколько судебных заседаний и истребовала у сторон дополнительные доказательства, чтобы вынести решение. Российская администрация города отстаивала увольнение по 22-й статье российского «Закона о муниципальной службе» – несоблюдение ограничений и норм муниципальной службы. Адвокат Мавлютова доказал, что увольнение в момент нахождения чиновника на больничном противоречит трудовому кодексу России.

«Мне было важно отстоять свои честь и достоинство. Поэтому сегодняшним решением суда я удовлетворен», – цитирует издание Мавлютова.

Мавлютов намерен добиваться возмещения морального ущерба за размещение его фотографии на «Доске позора крымских чиновников».

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя ситуацию не комментируют.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов в начале ноября 2016 года отправил главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова в отставку, обвинив в бездействии.

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.