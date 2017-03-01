Центр Севастополя остался без света

На центральных улицах Севастополя с утра 1 марта отсутствует электроэнергия. Полный список улиц приводит на своем сайте «Севастопольэнерго». Как заявили в компании, отключение произошло «из-за инцидента в сетях».

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 10:00 (крымское время – КР)», – публикует администрация предприятия.

Об аналогичном инциденте по проспекту Острякова и улице Хрусталева ​сообщали и накануне 28 февраля.

Ранее энергетическая компания «Севастопольэнерго» опубликовала график отключений света в городе на март, однако центральные улицы города в этом списке не указаны.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на полуострове существует дефицит электроэнергии.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.