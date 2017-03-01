В Македонии продолжается протест против официального статуса албанского языка

Тысячи демонстрантов в Скопье и других городах Македонии 28 февраля вторые сутки протестовали против требований этнических албанских партий сделать албанский вторым официальным языком страны. Протесты возглавляет бывшая раньше властная консервативная партия «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство»).

Митинг в столице был омрачен насилием в отношении двух журналистов, которых демонстранты атаковали во время репортажа. Нападавшие сломали фотоаппарат одного из журналистов, оба пострадавших были доставлены в больницу для осмотра.

Этнические албанцы составляют почти четверть населения Македонии, в которой в общей сложности проживает 2,1 миллиона человек. Албанский уже является официальным языком в районах проживания этого меньшинства. Но этнические албанские партии хотят официального статуса по всей стране, в реализации этих требований им помогает то, что албанские представители получили «золотую акцию» на парламентских выборах в декабре.

Протесты начались после того, как лидер оппозиционных социал-демократов Зоран Заев заявил о поддержке формирования нового правительства под его руководством тремя партиями албанского меньшинства. Эти партии поставили поддержку коалиционного правительства под руководством Заева в зависимость от принятия «языкового» закона.