В Варшаве состоялся пикет солидарности с политзаключенными Крыма

В Варшаве 28 февраля состоялся пикет солидарности с политзаключенными Крыма возле посольства России, об этом сообщает «Укринформ».

По словам организатора акции, члена Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар Недима Усейнова, акция собрала вместе украинцев, крымских татар и поляков.

«Несмотря на то, что проходит уже третья годовщина оккупации и аннексии Крыма, мы, крымские татары, украинцы и наши друзья по всему миру никогда не согласимся и никогда не перестанем бороться за свободный Крым, за Крым в составе Украины», – сказал он.

Председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима считает, что сегодня «все должны быть крымскими татарами» и быть солидарным с теми, кого преследуют, кто находится в заключении и чья национальная культура и идентичность находится под угрозой в аннексированном Крыму.

Дата 26 февраля назначена в Украине «Денем сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».