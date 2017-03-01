В Никитском ботсаду заявляют о международной конференции с участием гостя с материковой Украины

С 1 по 4 марта в Никитском ботаническом саду Крыма проходит IV международная научно-практическая конференция «Роль биоразнообразия пчелиных в поддержании гомеостаза экосистем». Среди гостей конференции заявлен представитель Житомирского национального агроэкологического университета (Украина), сообщает пресс-служба сада.

На конференции намерены обсудить концепцию развития пчеловодства в Крыму, применение пчелопродуктов для улучшения качества жизни пожилых людей и использование продуктов жизнедеятельности пчел в производстве диабетического питания.

По информации пресс-службы сада, в конференции принимают участие 120 человек. Среди докладчиков в основном ученые из соседней России. На сайте украинского университета об участии их сотрудников в крымской конференции не информируют. Крым.Реалии пытается связаться с национальным университетом Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».