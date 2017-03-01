Британские и российские военные обсудили «перезагрузку военного сотрудничества»

Военные чиновники России и Великобритании провели в Москве 28 февраля переговоры для снижения напряженности между вооруженными силами двух стран. По сообщению министерства обороны России, заместитель начальника штаба Вооруженных сил России Александр Журавлев и его британский коллега Гордон Мессенджер «обсудили состояние и перспективы перезагрузки военного сотрудничества».

Министерство обороны Великобритании назвало встречу «важной возможностью с точки зрения управления рисками и предотвращения просчетов». По данным британского оборонного ведомства, стороны «обсудили ... в том числе возможности для снижения рисков при проведении нашей соответствующей оборонной деятельности».

Связи между Россией и Великобританией ухудшились после аннексии Крыма в 2014 году и российской интервенции в Сирии в 2015 году. Великобритания является одним из самых острых критиков российской агрессии в Украине и направила войска в Восточную Европу, чтобы поддержать присутствие НАТО в регионе. Британские самолеты также в последнее время неоднократно поднимались в воздух из-за роста российских маневров вблизи границ Соединенного Королевства.