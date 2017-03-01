Путин признал провал антидопинговой системы в России

Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России призвал прислушаться к заявлениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и докладу независимой комиссии Макларена, несмотря на то, что в их работе были допущены «промахи», сообщает «Интерфакс».

Путин заявил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии, к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», – сказал российский президент.

Вторая часть доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года. В ней сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб.

После публикации Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Позднее в WADA признали, что доказательств в докладе было недостаточно.

В результате обнародования первой части доклада Макларена Международный олимпийский комитет и спортивные федерации отстранили от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро около 100 российских спортсменов. Команду России также не допустили до Паралимпиады.