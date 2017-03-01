В Симферополе семеро детей отравились просроченным клофелином – крымский Минздрав

В симферопольской школе №12 семеро детей отравились просроченным клофелином. Медицинский препарат предложил школьникам один из учеников шестого класса. Об этом в среду, 1 марта, сообщает российское министерство здравоохранения Крыма.

«Семеро детей из школы №12 отравились просроченным клофелином. Все шестиклассники, возраст 11-12 лет. Вчера, во второй половине дня, около 14 часов были доставлены в больницу. Один из них был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Сейчас его состояние стабильно и решается вопрос о переводе его в другое отделение», – цитирует сообщение российского Минздрава Крыма «РИА Новости Крым».

В конце января сообщалось, что в столовой средней общеобразовательной школы №28 в Симферополе работал повар, болеющий туберкулезом, при этом данные в медицинской книжке работника не соответствовали действительности.