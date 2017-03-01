В Советском районе Крыма работает меньше половины трудоспособного населения – крымские власти

В Советском районе аннексированного Крыма работает четыре из десяти тысяч трудоспособного населения. Об этом в среду, 1 марта, сообщил российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

«Необходимо создавать рабочие места, в первую очередь в сфере сельского хозяйства через развитие растениеводства, животноводства, развития многолетних насаждений – это то, чем славится Советский район», – цитирует Гоцацюка пресс-служба российского правительства Крым.

Он добавил, что в 2016 году Советский район получил на развитие сельского хозяйства около ста миллионов рублей.

28 февраля заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что Крым и Севастополь получили 61 млрд рублей на объекты «Федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года» из 64,5 млрд рублей, запланированных на этот год.