Россельхознадзор не пропустил в Крым украинское мясо, собак и канареек

Более 200 килограмм продукции животного происхождения не пропустили инспекторы Россельхознадзора в аннексированный Крым с материковой Украины за минувшую неделю. В том числе в Крым запретили провозить домашних животных – собак, канареек. Об этом, 1 марта, сообщает пресс-служба ведомства. Всего говорится о 77 попытках провезти товары, запрещенные к ввозу российскими властями.

Продукты обнаружили в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта, следующего с материковой части Украины.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 74,3 килограмм мяса птицы, 50,8 килограмм готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 21,6 килограмм свинины, 32,6 килограмм сала, 18,9 килограмм готовой молочной продукции, 11,2 килограмм говядины, 210 яиц. Кроме того, в Крым нелегально пытались ввезти 4 собак и 6 канареек без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих отсутствие опасных заболеваний», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что товары и животных возвратили на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.