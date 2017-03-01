Российские власти в Крыму боятся публичных протестов – общественник

Подконтрольные Кремлю власти Крыма боятся публичных акций, поэтому неохотно согласовывают разрешения на проведение митингов. Особенно если заявленные мероприятия носят «протестный характер». Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил крымский общественный активист Илья Большедворов.

«Ни одно публичное мероприятие нормальным образом в Симферополе не согласовывается. Если это не какое-то публично-массовое мероприятие, связанное с рекламой депутата какого-нибудь Козенко (депутат Гос Думы России – КР), например», – сказал он.

По мнению Ильи Большедворова, у представителей подконтрольных Кремлю властей Крыма есть все основания бояться протестов. Поскольку после аннексии на полуострове ни один проект не реализован успешно.

«Эти страхи обоснованы тем, что на сегодняшний день в принципе, за три года ничего толком сделано не было. Я не знаю просто ни одного объекта, который могли бы сегодня крымские власти поставить в пример», – подчеркнул он.

Несмотря на то, что нынешние власти практически не дают разрешений на проведение протестных митингов, в Крыму они все-таки проходят. Последний случай – митинг педагогов в Симферополе 20 февраля. Повысить пенсии и зарплаты в бюджетной сфере было одним из основных требований.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».