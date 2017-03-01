Никита Высоцкий: демонтаж мемориальной доски Владимиру Высоцкому в Севастополе вызывает грусть

Демонтаж мемориальной доски, установленной в честь актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого в Севастополе, сын культурного деятеля назвал грустным событием. Никита Высоцкий в разговоре с Крым.Реалии напомнил, что поддерживал севастопольских активистов в инициативе установки памятного знака.

«Демонтаж мемориальной доски Высоцкому, безусловно, вызывает грусть. Грустно, что инициаторы не смогли договориться с руководством города. Притом, насколько мне известно, им удалось получить разрешение на ее установку. Пусть, там был не полный пакет документов, но все-таки разрешение было», – сказал Высоцкий.

Он добавил, что был против подобных радикальных мер со стороны руководства города и даже обращался с соответствующим письмом на имя назначенного Кремлем временного губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«Я разговаривал с организаторами фестиваля «Высоцкий сквозь время…Крым. Севастополь», мы обсуждали этот вопрос и я, конечно, был против таких мер. Даже написал письмо на имя руководителя вашего города. Я, конечно, надеюсь, что на этом все не закончится, что людям, которые инициировали установку мемориальной доски, все-таки удастся договориться с правительством, прийти к какому-нибудь решению. Если нет, это будет нехорошо», – сказал Высоцкий-младший.

28 февраля, со стены здания Матросского клуба в Севастополе демонтировали мемориальную доску, установленную ранее в честь, поэта и композитора Владимира Высоцкого.

По словам соавтора работы, скульптора Константина Цихиева, предписание о демонтаже, сделанное Севнаследием, безосновательно, поскольку в нем отсутствуют ссылки на соответствующие нормы законодательства.

Севнаследие, в свою очередь, утверждает, что инициаторы установки мемориальной доски не обращались в их структуру с целью узаконить работу, вследствие чего, ее демонтаж является законным.

Управление по охране памятников культурного наследия подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, вынесло предписание в адрес Департамента имущественных отношений Минобороны России демонтировать памятную доску в честь Владимира Высоцкого до 1 марта. Начальник информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев подтвердил, что знак «имеет право на существование», однако «надо это сделать законным путем».

Доску в память Владимира Высоцкого установили в Севастополе 28 января. Скульптор – Константин Цихиев, архитектор – Григорий Григорянц.