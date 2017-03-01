Канада призывает Россию прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в «сепаратизме». Соответствующее требование опубликовано на странице Министерства иностранных дел Канады в Twitter.

«Канада призывает снять обвинения с журналиста Николая Семены в незаконно аннексированном Крыму», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выразила беспокойство по поводу притеснения свободы слова на полуострове.

«Канада призывает крымские фактические власти обеспечить соблюдение прав человека в соответствии с международным правом», – заявила она.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 28 февраля закончилось предварительное судебное заседание по делу крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.