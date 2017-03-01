В Житомирском университете не подтверждают официальное участие своего сотрудника в крымской конференции

Руководство Житомирского национального агроэкологического университета не имеет информации об участии своего сотрудника на международной конференции в Крыму. В университете отмечают, что официальных запросов на поездку в Крым никто из сотрудников не подавал. Об этом 1 марта в комментарии Крым.Реалии рассказал ректор университета Олег Скидан.

«Никто из сотрудников ко мне не обращался для получения разрешения на участие в конференции. Преподаватель в принципе не может поехать в командировку без служебной записки и подписанного указа на командировку. Мы всех коллег информировали о том, чтобы они максимально прекратили научные контакты с Российской Федерацией и организациями, которые ей подчиняются в аннексированном Крыму», – отметил Скидан.

Утром 1 марта в пресс-службе Никитского ботанического сада в Крыму сообщили, что в настоящий момент на территории сада проходит IV международная научно-практическая конференция «Роль биоразнообразия пчелиных в поддержании гомеостаза экосистем». По информации пресс-службы сада, среди гостей конференции заявлен представитель Житомирского национального агроэкологического университета (Украина). Имя сотрудника не называется.