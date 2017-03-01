Следком расследует отравление крымских школьников клофелином

Российский Следком в Крыму возбудил уголовное дело по факту отравления учащихся одной из крымских школ клофелином. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 234 Уголовного кодекса России (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) и частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«По данным следствия, 28 февраля 2017 года школьник принес в учебное заведение сильнодействующее вещество (клофелин) и «угостил» им шесть своих одноклассников. В результате чего дети были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказана помощь», – говорится в сообщении.

По факту происшествия проходят следственные действия, специалисты устанавливают обстоятельства приобретения школьником сильнодействующего вещества. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в симферопольской школе №12 семеро детей в возрасте 11-12 лет отравились просроченным клофелином. Накануне во второй половине дня их доставили в больницу. Одного из них госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.