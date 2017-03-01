Ростуризм требует от Крыма развивать систему отдыха «все включено»

Руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов поручил развивать для туристов в аннексированном Крыму систему отдыха «все включено». Об этом 1 марта, сообщает «РИА Новости Крым».

«Нам нужно серьезно поработать над широким использованием системы «все включено», потому что наши туристы очень любят эту систему, она пользуется большим спросом и популярностью. Нам нужно очень широко предоставлять эту систему в Крыму», – считает Сафонов.

По его словам, в Крыму есть отели и гостиницы, которые предоставляют такую услугу, но их количество нужно увеличить.

«У Крыма удивительные возможности с точки зрения развития санаторно-курортного комплекса. Это позволяет нам надеяться и работать над тем, чтобы мы позиционировали Крым как круглогодичный курорт», – добавил Сафонов.

Российские власти Крыма утверждали, что в период новогодних праздников на полуострове побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов 1 марта обсудил с депутатом российской Госдумы Светланой Савченко меры, направленные на развитие Евпатории, как круглогодичного детского курорта, в рамках поручения российского президента Владимира Путина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».