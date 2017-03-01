Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Ростуризм требует от Крыма развивать систему отдыха «все включено»

Иллюстрационно фото

Иллюстрационно фото

Смотреть комментарии

Руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов поручил развивать для туристов в аннексированном Крыму систему отдыха «все включено». Об этом 1 марта, сообщает «РИА Новости Крым».

«Нам нужно серьезно поработать над широким использованием системы «все включено», потому что наши туристы очень любят эту систему, она пользуется большим спросом и популярностью. Нам нужно очень широко предоставлять эту систему в Крыму», – считает Сафонов.

По его словам, в Крыму есть отели и гостиницы, которые предоставляют такую услугу, но их количество нужно увеличить.

«У Крыма удивительные возможности с точки зрения развития санаторно-курортного комплекса. Это позволяет нам надеяться и работать над тем, чтобы мы позиционировали Крым как круглогодичный курорт», – добавил Сафонов.

Российские власти Крыма утверждали, что в период новогодних праздников на полуострове побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов 1 марта обсудил с депутатом российской Госдумы Светланой Савченко меры, направленные на развитие Евпатории, как круглогодичного детского курорта, в рамках поручения российского президента Владимира Путина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG