Россия внесла 5 крымских достопримечательностей в ТОП-100 своих туристических брендов

Пять достопримечательностей, размещенных на территории аннексированного Крыма, оказались в рейтинге 100 туристических брендов России, опубликованном накануне, 28 сентября. Авторы рейтинга включили в список Ласточкино гнездо (38 место), Ливадийский дворец (39 место), Ханский дворец в Бахчисарае (46 место), винзавод «Массандра» (50 место), Генуэзскую крепость (85 место). Возглавила рейтинг Третьяковская галерея в Москве.

Туристический маршрут «Малый Иерусалим» в аннексированной Евпатории занял 24 место в ТОП-25 туристических маршрутов. В другой рейтинг – ТОП-25 мероприятий событийного туризма – российские аналитики включили сразу два фестиваля, которые проводят на аннексированном полуострове: «Театр. Чехов. Ялта» и «Генуэзский шлем». Винодельческое производство «Массандра» заняло 8 место в ТОП-25 гастрономических брендов.

Национальный туристический рейтинг России составили центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» при участии исследовательского агентства BCGroup. Российские региональные туристические бренды разделили на 5 групп: «Объекты показа (достопримечательности, места отдыха, географические и промышленные объекты)», «Туристические маршруты», «Мероприятия событийного туризма», «Гастрономические бренды» и «Народные художественные промыслы».

Ранее сообщалось о результатах исследования российского «Левада-центра», согласно которым российской аннексией Крыма с формулировкой «возвращение» гордятся 43% россиян.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».