Российский оппозиционный активист Дадин вернулся в Москву после освобождения из колонии

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин 1 марта вместе с женой прилетел в аэропорт Домодедово столицы России Москвы. Три дня назад он вышел на свободу из колонии в Алтайском крае.

В аэропорту Дадина встречали его друзья и журналисты. После освобождения оппозиционер заявил, что собирается заниматься правозащитной деятельностью в России.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Во время отбывания наказания Дадин рассказал о пытках в карельской исправительной колонии.

После этого активиста перевели в колонию в Алтайском крае. 22 февраля Верховный суд России постановил освободить активиста, спустя несколько дней он вышел на свободу.