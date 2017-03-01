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Новости

Российский оппозиционный активист Дадин вернулся в Москву после освобождения из колонии

Ильдар Дадин (справа) и Анастасия Зотова (слева)

Ильдар Дадин (справа) и Анастасия Зотова (слева)

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Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин 1 марта вместе с женой прилетел в аэропорт Домодедово столицы России Москвы. Три дня назад он вышел на свободу из колонии в Алтайском крае.

В аэропорту Дадина встречали его друзья и журналисты. После освобождения оппозиционер заявил, что собирается заниматься правозащитной деятельностью в России.

Ильдар Дадин вернулся в Москву
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Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Во время отбывания наказания Дадин рассказал о пытках в карельской исправительной колонии.

После этого активиста перевели в колонию в Алтайском крае. 22 февраля Верховный суд России постановил освободить активиста, спустя несколько дней он вышел на свободу.

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