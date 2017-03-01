В Кабинете министров Украины открыли выставку, посвященную пропавшим и убитым в Крыму

В доме Кабинета министров Украины при поддержке Министерства информационной политики и Крымскотатарского ресурсного центра открыли выставку, посвященную пропавшим и убитым в Крыму. Об этом 1 марта в Фейсбуке сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Эти люди – символы сопротивления. Их несовершеннолетние дети, которых более 70, вынуждены воспитываться без пап! Это большая боль людей, семей, народов. Эти портреты должны напоминать украинским госслужащим о Крыме каждый день! Эта трагедия общая», – написала Эмине Джеппар.

На международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» 25-26 февраля в Киеве было представлено 27 фотографий журналистов Радіо Свобода. На снимках запечатлены первые дни захвата украинского полуострова российскими войсками, фотографии рассказывают о массовых протестах крымчан действиям России и последнем митинге-реквиеме по жертвам депортации крымских татар, что состоялся на полуострове 18 мая 2014 года.